Восемь детей получили ожоги в одном из торговых центров Иркутска. У некоторых пострадавших обожжено до 40 процентов тела. Все они госпитализированы. Что же произошло, в чем причина пожара? Об этом сообщают корреспонденты ВГТРК из Иркутска.

Восемь детей получили ожоги в одном из торговых центров Иркутска. У некоторых пострадавших обожжено до 40 процентов тела. Все они госпитализированы. Что же произошло, в чем причина пожара? Об этом сообщают корреспонденты ВГТРК из Иркутска.- Они с огнем начали что-то делать, с газовой горелкой, никто ничего не понял.Восемь пострадавших детей в возрасте от 7 до 10 лет находятся в ожоговом отделении одной из больниц Иркутска. Дети получили травмы в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров города — "Комсомолл". Инцидент произошел в научно-развлекательном заведении, где показывали разные опыты."Изначально молодые вот эти, которые проводили эти опыты, они были неуклюжие какие-то. То они разбили пробирку, то еще что-то, их нельзя было допускать. Сначала с азотом опыты делали нехорошие, потом вот с этим огнем начали баловаться. Потом просто все вспыхнуло. Я даже не поняла, что там вообще могло загореться. Просто волной…море огня было", — рассказывает очевидец Лариса Пояркова — мама одной из пострадавших девочек."Все уже потом выбегать стали, испугались, — продолжила Лариса. — Двое детей осталось, я забежала за ними".По ее словам, на месте не было даже пожарного огнетушителя. "Они руками тушили. Шариками какими-то. Вообще, это все ужасно. Они еще сказали: оставляйте детей, мы сами присмотрим. Пришлось 400 рублей заплатить, чтобы с ними (детьми) быть", — говорит мама семилетнего ребенка и показывает, как оплавились волосы у ее дочери на макушке, обгорели брови, ожог на руке.При этом она добавляет, что они отделались легче всех. Другим повезло меньше: у детей есть большие ожоги на лице и теле.На вопрос, испугалась ли она, дочь Ларисы кивает и добавляет: "И все забыла. Помню только один огонь вокруг меня"."Я больше всего боялась, что там загорится и кто-то останется", — говорит со слезами Лариса.Уже известно, что по факту происшествия в иркутском ТЦ возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Директор научно-развлекательного центра "Гравитация", где проводились химические опыты, задержан.