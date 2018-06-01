Более 60% покупателей квартир в Московском регионе - семейные люди, говорится в исследовании компании НДВ – Супермаркет недвижимости.

Каждый второй покупатель выбирает жилые комплексы с развитой детской инфраструктурой. Школы и детсады сейчас есть практически во всех ЖК, однако чем выше класс проекта, тем выше запросы жителей, отмечается в сообщении.Необычные решения помогают застройщикам привлечь больше покупателей. Для детей придумывают разнообразные развлечения: дизайн детской площадки в стиле оригами, музыкальные дорожки, горки высотой с трехэтажный дом, мини-ферма и мини-гольф, фруктовый сад и прочие развлечения.Рядом с жилыми комплексами создаются целые парки и обширные площадки. Так, в Новой Москве площадь игровой зоны рядом с ЖК "Саларьево парк" составит 3 тысячи квадратных метров.Большое внимание детской инфраструктуре уделяют в Подмосковье. В ЖК "Сказка" появится большой детский парк, а в микрорайоне "Красногорский" он уже есть, причем ориентирован не только на маленькие детей, но и на подростков: здесь есть уличные тренажеры, велосипедные дорожки, скейтпарки и велодромы.Впрочем, спортивная инфраструктура наравне с детской – неоспоримое преимущество для жилого комплекса, подчеркивают аналитики. Все чаще во дворах можно встретить баскетбольные площадки, поля для мини-футбола, площадки для настольного тенниса и воркауте. В некоторых жилых комплексах оборудуют собственные фитнес-центры.