В торгово-развлекательном центре Комсомолл в Иркутске произошел пожар. В здании загорелась детская комната, откуда детей с термическими ожогами сейчас доставляют в больницу.

В торгово-развлекательном центре "Комсомолл" в Иркутске произошел пожар. В здании загорелась детская комната, откуда детей с термическими ожогами сейчас доставляют в больницу.Происшествие стало результатом детского праздника, в рамках которого в научно-развлекательном центре "Гравитация" проводились эксперименты. Сообщается, что во время представления произошел взрыв неизвестной смеси, состав которой сейчас изучается.Всего пострадали 10 детей, которые получили ожоги первой и второй степени. В данный момент их разместили в городской клинической больнице, передает сайт "Комсомольская правда". Двое из пострадавших получили ожоги 40 % тела. Региональный минздрав взял ситуацию под свой контроль.Во время инцидента на мероприятии находилось до 70 человек. Известно, что в здании не сработала система оповещения. Она включилась лишь тогда, когда на место прибыли первые спасатели. Из здания были эвакуированы полторы тысячи человек.Очевидцы рассказали, что инцидент вызвал панику у посетителей торгового центра, пишет издание "Новый день". "Спустя пять минут после того, как мы отдали дочь в детскую комнату, я услышала крики. Дети и взрослые визжали и выбегали из соседних дверей, потом выбежала голая девочка обожженная", – рассказала одна из посетительниц.По словам девушки, взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми. "Запах гари и газа просто сбивал меня с ног, было ощущение, будто сейчас потеряешь сознание", – вспоминает она.Медицинские работники оперативно оказывали необходимую помощь пострадавшим. На место происшествия были направлены восемь бригад "скорой помощи", а также две реанимационные бригады. Торгово-развлекательный центр уже вновь открыт для посетителей.По факту происшествия в ТЦ "Комсомолл" в Иркутске возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс". Директор научно-развлекательного центра "Гравитация", где проводилось огненное шоу, задержан.