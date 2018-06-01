Знаменитая российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о запрете на въезд на Украину. Она не смогла попасть на праздник к свекрови.

Знаменитая российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о запрете на въезд на Украину. Она не смогла попасть на праздник к свекрови.О происшествии чемпионка высказалась на личной странице в социальной сети Instagram. Судя по всему, Боброва узнала о том, что не может попасть на территорию Украины, только после того, как прилетела в Киев."Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала Боброва. Фигуристка добавила, что это вопрос не политики, а отношений между семьей и близкими.Официальное решение Киева шокировало спортсменку. Фактически, она лишилась семьи, ведь некоторые ее родственники, похоже, проживают на Украине. "Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа?" – вопрошает она.Комментаторы поддержали чемпионку. Многие уверены, что происходящее на Украине – настоящее безумие. "Это действительно дико и даже страшно... как страны, которые раньше называли друг друга "самыми близкими и верными друзьями", становятся чуть ли не злейшими врагами. а страдают, как обычно, простые люди", – написал один из участников обсуждения.Нашлись среди пользователей и сторонники киевского режима. "Правильно сделали, что не пустили. Если даже после случившегося не хватает понять причину, то не стоит об этом писать, в очередной раз расписываясь в своей несостоятельности установить причинно-следственные связи", – набросился на спортсменку критик.Напомним, что власти Украины лишают возможности увидеться с семьей и близкими всех, кто побывал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Как писали Dni.Ru, эта учесть коснулась многих российских артистов, выступающих с гастролями во всех регионах страны.