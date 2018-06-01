Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей стали гостями 11-го фестиваля Детская новая волна в Артеке. Бабушка и внучка вместе вышли на сцену, чтобы открыть первый конкурсный день А с Линой в это время за кулисами праздника встретился корреспондент Dni.Ru

Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей сталигостями 11-го фестиваля "Детская новая волна" в "Артеке". Бабушка и внучка вместе вышли на сцену, чтобы открыть первый конкурсный день А с Линой в это время за кулисами праздникавстретился корреспондент Dni.RuМало кто знает, что Лариса Долина не всегда была известна под этой звучной фамилией. "От рождения мама носила дедушкину фамилию Кудельман, – рассказаладочь певицы. – А когда начали претеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (первый супруг. джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра "Современник" – Прим. ред.)– стала Миончинской. – Потом, уже будучи известной певицей, мама вновь вернуласьк еврейским корням – взяла фамилию Долину, которую носили наша бабушка ипрабабушка. Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту, она поменяла метрику".Лина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документамтоже Долины. "Хотя я изначально тоже была Миончинской – по папе", – пояснила девушка. И вот тут начинаетсясамое интересное – почему 6-летней наследнице не дали фамилию отца. И кто онвообще? Ходили слухи, что Лина родила от некоего Игоря Алексеевича. О нем Лина говорит туманно: "Он человек занятой,занимается немножко бизнесом, немножко политикой, но он не депутат Госдумы. Онне любит публичности и излишнего внимания к себе".По словам Лины, в случае конфликтов ее знаменитая мамавсегда занимает позицию зятя. "Просто я более вспыльчивая, эмоциональная", -пояснила дочь Долиной.С матерью их отношения не всегда были безоблачными. "В моейпубертатный период мы часто ссорились, – заметила Лина. – В многом это связанос характером мамы – она требовательная, жесткая, категоричная, строгая".Лина нестала певицей: "Я боюсь сцены, у меня случаются панические атаки, – призналасьЛина. – Мама мне всегда говорила, что ориентировала меня не на артистическиепрофессии – она не хотела, чтобы я шла на сцену или занималась другимискусством. Потому я выучилась на юриста"