Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей стали
гостями 11-го международного конкурса популярной музыки Детская новая волна,
который компания АРС и Академия популярной музыки Игоря Крутого в эти дни проводят международном центре Артек в Крыму. Бабушка и внучка вместе вышли на сцену, чтобы открыть первый день. А с Линой в это время за кулисами праздника
встретился корреспондент Dni.Ru
Лариса Долина вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей стали
гостями 11-го международного конкурса популярной музыки "Детская новая волна",
который компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого в эти дни проводят международном центре "Артек" в Крыму. Бабушка и внучка вместе вышли на сцену, чтобы открыть первый день. А с Линой в это время за кулисами праздника
встретился корреспондент Dni.Ru
Мало кто знает, что Лариса Долина не всегда была известна под этой звучной фамилией. "От рождения мама носила дедушкину фамилию Кудельман, – рассказала
дочь певицы. – А когда начали претеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (первый супруг. джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра "Современник" – Прим. ред.)– стала Миончинской. – Потом, уже будучи известной певицей, мама вновь вернулась
к еврейским корням – взяла фамилию Долину, которую носили наша бабушка и
прабабушка. Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту, она поменяла метрику".
Лина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документам
тоже Долины. "Хотя я изначально тоже была Миончинской – по папе", – пояснила девушка. И вот тут начинается
самое интересное – почему 6-летней наследнице не дали фамилию отца. И кто он
вообще? Ходили слухи, что Лина родила от некоего Игоря Алексеевича. О нем Лина говорит туманно: "Он человек занятой,
занимается немножко бизнесом, немножко политикой, но он не депутат Госдумы. Он
не любит публичности и излишнего внимания к себе".
По словам Лины, в случае конфликтов ее знаменитая мама
всегда занимает позицию зятя. "Просто я более вспыльчивая, эмоциональная", -
пояснила дочь Долиной.
С матерью их отношения не всегда были безоблачными. "В моей
пубертатный период мы часто ссорились, – заметила Лина. – В многом это связано
с характером мамы – она требовательная, жесткая, категоричная, строгая".
Лина не
стала певицей: "Я боюсь сцены, у меня случаются панические атаки, – призналась
Лина. – Мама мне всегда говорила, что ориентировала меня не на артистические
профессии – она не хотела, чтобы я шла на сцену или занималась другим
искусством. Потому я выучилась на юриста"