Вечером 31 мая в Манчестере автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате ЧП пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Вечером 31 мая в Манчестере автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате ЧП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Такие данные появились на странице местной полиции в Twitter.Как уточняется, инцидент произошел около 21:50 по местному времени (23:50 по времени Москвы) в районе Trafford Park. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К настоящему времени известно о пяти пострадавших. Автомобиль скрылся с места происшествия. Правоохранители ведут расследование, чтобы установить ее местонахождение.По информации полиции, нет оснований считать случившееся террористическим актом.