В ближайшие годы в российской столице будет построено около 200 социальных объектов. О таких планах московских властей рассказал руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. За последние семь лет, по его словам, в городе было сдано почти 300 образовательных, лечебных и прочих объектов социальной инфраструктуры.

В ближайшие годы в российской столице будет построено около 200 социальных объектов. О таких планах московских властей рассказал руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. За последние семь лет, по его словам, в городе было сдано почти 300 образовательных, лечебных и прочих объектов социальной инфраструктуры.В ближайшие несколько лет, по словам Хуснуллина, городские власти планируют ввести в строй 129 образовательных объектов. Одновременно будет возводиться 61 объект здравоохранения.Как отметил руководитель городского строительного комплекса, среди задач московских властей – обеспечить жителей социальной инфраструктурой не только при застройке новых районов, но и при реализации программы реновации имеющегося жилья.По его словам, с 2011 года московские строители сдали 298 объектов образования, 67 – здравоохранения и 9 – социальной защиты. Их наличие, подчеркнул Хуснуллин, является неотъемлемым условием при возведении нового жилья."Сегодня, принимая решение о разрешении строительства какого-либо жилого комплекса, мы в первую очередь смотрим на наличие социальной инфраструктуры, – сообщил он. – Мы ставим условия по строительству таких объектов в случае нехватки в районе расположения нового жилья".Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что Москве удалось решить проблему с очередями в детские сады. За последние годы в городе было сдано около трех сотен образовательных учреждений, в том числе, дошкольных.На заметку: Советуем вам посетить информационный интернет-проект https://www.marshrut-club.com/directions/1вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика узнать подробную информацию про поход по Исландии – треккинг в Исландии 2018.