Злоумышленники вели противоправную деятельность на территории Вязниковского района.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-ти и 21-летнего жителей Нижегородской области. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в апреле текущего года обвиняемые, находясь в деревне Каликино Вязниковского района, взломав окно, проникли в дачный дом, откуда похитили различные бытовые предметы, принадлежащие местной жительнице.Через несколько дней злоумышленники проникли в соседний дачный дом, откуда похитили имущество на сумму более 6 тысяч рублей.Жители Нижегородской области были уверены, что владельцы домов приезжают только летом и их вряд ли кто-то может заметить. Однако в одном из домов находилась местная жительница, которая, заметив незнакомцев, позвонила хозяину дачного дома, около которого находились молодые люди, который, в свою очередь, сообщил об этом в полицию.По имеющейся ориентировке фигуранты были оперативно задержаны нарядом ДПС в районе железнодорожного вокзала города Вязники.Обвиняемые признали свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.