Мерседес со знаменитым голливудским актером Джонни Деппом попал в небольшое ДТП в Санкт-Петербурге, где артист находится с гастролями вместе с группой Hollywood Vampires. В аварии никто не пострадал, автомобиль продолжил движение.

"Мерседес" со знаменитым голливудским актером Джонни Деппом попал в небольшое ДТП в Санкт-Петербурге, где артист находится с гастролями вместе с группой Hollywood Vampires. В аварии никто не пострадал, автомобиль продолжил движение.Как уточняет РИА Новости со ссылкой на "Пятый канал", автомобиль с артистом выезжал с внутреннего двора гостиницы Four Seasons на Вознесенском проспекте и неудачно вошел в поворот, задев стену.30 мая группа Hollywood Vampires с Джонни Деппом дала концерт в Санкт-Петербурге.