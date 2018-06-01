Экс-сенатор Цыбко будет сидеть 9 лет - суд рассмотрел апелляцию.

Cегодня, 1 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию по уголовному делу экс-сенатора Челябинской области Константина Цыбко, внёс изменения в приговор Озерского городского суда, которым Цыбко был признан виновным в получении 2 взяток на сумму 27 миллионов рублей, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на пресс-службу суда.Напомним, решением суда от 3 августа 2017 года экс-чиновник был приговорен к 9 годам колонии и штрафу на 70 млн рублей, с лишением права 3 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. В результате новый приговор Челябинского областного суда звучит более жестко."Судебная коллегия облсуда по уголовным делам указала режим отбывания наказания в виде колонии строгого режима, чего не указал районный суд. В остальном приговор оставлен без изменений", — пояснила пресс-секретарь Областного суда Евгения Нациевская.Добавим, апелляцию подавали как осужденный и его адвокат, так и прокурор.