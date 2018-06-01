Радикалы атаковали организатора акции Бессмертный полк на Украине, директора украинского Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную. Они облили ее зеленкой и заявили, что ей осталось жить несколько дней. Полиция при этом бездействовала.

Радикалы атаковали организатора акции "Бессмертный полк" на Украине, директора украинского Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную. Они облили ее зеленкой и заявили, что ей осталось жить несколько дней. Полиция при этом бездействовала. По мнению Бережной, вся эта операция была спланирована СБУ Украины."Приехала следственно-оперативная группа. Они все обследовали, взяли образец зеленки. Но дело в том, что это сговор чистейший. Они хотят, чтобы мы сегодня не смогли провести акцию протеста. Но акция будет проведена все равно, потому что такими провокациями меня не остановить и не запугать. Наша доблестная полиция прекрасно видела всех этих людей, которые на меня напали, и ничего не предпринимала. Наоборот, полицейские общались, курили вместе с ними. Понятно, что это все спланировано СБУ, что полиция и эти отморозки в сговоре. Я поднимаю все международные организации по этому факту", — заявила Бережная в прямом в прямом эфире программы "60 минут".В эфире украинского телеканала NewsOne Бережная рассказала, что неизвестные, представившиеся "патриотами Украины", 1 июня утром заблокировали дверь в ее квартиру. Бережная вызвала полицейских. Когда она приоткрыла дверь по просьбе правоохранителей, радикалы облили ее лицо и часть квартиры зеленкой."Сегодня без десяти семь утра восемь отморозков заблокировали мою квартиру и начали стучать. Я, естественно, дверь не открывала. Нападавшие назвали себя "патриотами Украины". Они сказали, что отправят меня туда, где моя дочь (экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в автокатастрофе в 2017 году — прим.ред.), и, вообще, мне осталось несколько дней".Бережная намерена сообщить о случившемся в международные организации, а также поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака с занимаемых должностей.В эфире "60 минут" Елена Бережная рассказала, что врачи оказали ей первую помощь, промыли и закапали глаза. На видео хорошо видно, что лицо правозащитницы полностью залито зеленкой.9 мая Елена Бережная была в числе пяти задержанных в Киеве во время акции "Бессмертный полк". Полиция Киева доставила ее в участок за запрещенную символику: к одежде была прикреплена георгиевская ленточка.