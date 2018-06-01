Единая Россия организует в регионах серию обсуждений на тему единого нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Дискуссии будут идти в течение месяца. К ним будут привлечены депутаты от партии, представляющие разные уровни законодательной власти. По итогам обсуждения партпроект Крепкая семья направит предложения в профильные министерства и ведомства.
"Единая Россия" организует в регионах серию обсуждений на тему единого нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Дискуссии будут идти в течение месяца. К ним будут привлечены депутаты от партии, представляющие разные уровни законодательной власти. По итогам обсуждения партпроект "Крепкая семья" направит предложения в профильные министерства и ведомства.
Как рассказал председатель совета руководителей фракций "ЕР",
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, уже в этом месяце вопросы безопасности
отдыха детей будут обсуждаться на заседании Совета руководителей партийных фракций.
Тема разработки соответствующего нормативно-правового акта, подчеркнул он, актуальна
и требует детальной проработки.
"По сути, сейчас есть несколько документов, в которых
описываются требования по безопасности, но нет документа, в котором бы были
сведены эти нормы, – сказал Неверов. – А это даст возможность сверки на
отсутствие противоречий между нормативными актами".
Координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, в свою очередь, обратила
внимание на то, что в этой сфере существует системная проблема. По ее словам, действующие
правила пожарной безопасности, закона о противодействии терроризму, техрегламент
о безопасности зданий и сооружений – лишь обозначают необходимые стандарты
обеспечения безопасности.
"Единых установленных норм для детских учреждений на
сегодняшний день не существует, – заявила она. – Мы приглашаем к обсуждению
этого вопроса наших депутатов всех уровней в регионах".
Окунева отметила, что обсуждение единых межведомственных
правил символично начинается 1 июня, в День защиты детей. Она напомнила, что
российский лидер Владимир Путин объявил следующую десятилетку "Десятилетием
детства", когда обеспечению безопасности детей уделяется особое внимание. "Для
партпроекта "Крепкая семья" план мероприятий "Десятилетия детства" – один из
ключевых векторов реализации проекта", – заключила координатор Ольга Окунева.
Напомним, проект "Крепкая семья" занимается укреплением
института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного
детства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми,
реализации демографических инициатив главы государства. Под контролем партийного
проекта находятся вопросы уменьшения числа детей-сирот, устройства их в семьи и
другие направлениям, связанным с их судьбой.