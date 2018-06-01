Единая Россия организует в регионах серию обсуждений на тему единого нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Дискуссии будут идти в течение месяца. К ним будут привлечены депутаты от партии, представляющие разные уровни законодательной власти. По итогам обсуждения партпроект Крепкая семья направит предложения в профильные министерства и ведомства.

"Единая Россия" организует в регионах серию обсуждений на тему единого нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Дискуссии будут идти в течение месяца. К ним будут привлечены депутаты от партии, представляющие разные уровни законодательной власти. По итогам обсуждения партпроект "Крепкая семья" направит предложения в профильные министерства и ведомства.Как рассказал председатель совета руководителей фракций "ЕР",вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, уже в этом месяце вопросы безопасностиотдыха детей будут обсуждаться на заседании Совета руководителей партийных фракций.Тема разработки соответствующего нормативно-правового акта, подчеркнул он, актуальнаи требует детальной проработки."По сути, сейчас есть несколько документов, в которыхописываются требования по безопасности, но нет документа, в котором бы былисведены эти нормы, – сказал Неверов. – А это даст возможность сверки наотсутствие противоречий между нормативными актами".Координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитетаГосдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, в свою очередь, обратилавнимание на то, что в этой сфере существует системная проблема. По ее словам, действующиеправила пожарной безопасности, закона о противодействии терроризму, техрегламенто безопасности зданий и сооружений – лишь обозначают необходимые стандартыобеспечения безопасности."Единых установленных норм для детских учреждений насегодняшний день не существует, – заявила она. – Мы приглашаем к обсуждениюэтого вопроса наших депутатов всех уровней в регионах".Окунева отметила, что обсуждение единых межведомственныхправил символично начинается 1 июня, в День защиты детей. Она напомнила, чтороссийский лидер Владимир Путин объявил следующую десятилетку "Десятилетиемдетства", когда обеспечению безопасности детей уделяется особое внимание. "Дляпартпроекта "Крепкая семья" план мероприятий "Десятилетия детства" – один изключевых векторов реализации проекта", – заключила координатор Ольга Окунева.Напомним, проект "Крепкая семья" занимается укреплениеминститута семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучногодетства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми,реализации демографических инициатив главы государства. Под контролем партийногопроекта находятся вопросы уменьшения числа детей-сирот, устройства их в семьи идругие направлениям, связанным с их судьбой.