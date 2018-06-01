Евросоюз решил запустить в ВТО процедуру против Китая по интеллектуальной собственности, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Она отметила, что эта проблемы Европу давно беспокоит, передает РИА Новости.

Евросоюз решил запустить в ВТО процедуру против Китая по интеллектуальной собственности, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Она отметила, что эта проблемы Европу "давно беспокоит", передает РИА Новости.Кроме того, ЕС оспорил решение США ввести пошли на металлы из стран в рамках ВТО, поскольку оно ослабляет трансатлантические отношения.С 6 утра пятницы европейский экспорт стали и алюминия в США подлежит пошлинам в 25 и 10 процентов, напомнила Мальмстрем."Это повлечет много ущерба нашей стальной и алюминиевой промышленности", — подчеркнула она.Еврокомиссар по торговле также сообщила, что ЕС не проводит консультаций с России по металлам, и заявила, что Евросоюз призывает все страны, в отношении которых США ввели пошлины на металлы, оспорить это решение в ВТО.Помимо спора в ВТО в ответ на меры американцев Евросоюз наложит пошлины на импорт ряда товаров из США и рассмотрит возможность введения защитных мер на рынке стали, если обнаружится дополнительный приток импорта в Европу из-за закрытия рынка США.