Выплаты по европротоколу возрастут в два раза. С 1 июня в законе об ОСАГО вступают в силу новые изменения. Получить возмещение по европротоколу можно будет до 100 тысяч рублей. Еще одна новация - воспользоваться этой формой можно будет даже если у участников ДТП будут разногласия.

Выплаты по европротоколу возрастут в два раза. С 1 июня в законе об ОСАГО вступают в силу новые изменения. Получить возмещение по европротоколу можно будет до 100 тысяч рублей. Еще одна новация - воспользоваться этой формой можно будет даже если у участников ДТП будут разногласия. Для этого аварию нужно зафиксировать регистратором. Сообщить обстоятельства ДТП можно будет и с помощью мобильного приложения. Напомним, Европротокол действует только при авариях, где столкнулись 2 авто застрахованных по ОСАГО, пострадавших в аварии нет, и не причинён ущерб третьим лицам.