Встретить мужчину, который станет вашей второй половинкой, – большое счастье. Многие женщины безуспешно стремятся к этому многие годы, а некоторым удается найти идеальную пару, не прилагая никаких усилий. Между тем, каждый человек в силах внести радостные перемены в личную жизнь, просто изменив энергетику жилища.

Встретитьмужчину, который станет вашей второй половинкой, – большое счастье. Многиеженщины безуспешно стремятся к этому многие годы, а некоторым удается найтиидеальную пару, не прилагая никаких усилий. Между тем, каждый человек в силахвнести радостные перемены в личную жизнь, просто изменив энергетику жилища.Секретамитого, как привлечь свою половинку при помощи Фэн-шуй, делится парапсихологЕлена Мифф.Избавляемся от прошлогоЛюбимыйчеловек – дорогой и для многих долгожданный гость, и необходимо хорошоподготовиться к его встрече. По правилам Фэн-шуй это означает, что нужноочистить свой дом от энергетики прошлого, то есть от всего, что напоминает вамо былых неудачах, бывших партнерах и несчастливых отношениях.дом не придет ничего нового, пока вы не освободите для него место. Поэтомупостарайтесь выделить полку в шкафу и пространство в ванной комнате, которыезаймут вещи вашей половинки. Кладите две подушки, когда ложитесь спать. Выдолжны поверить в то, что желаемое случилось – такая вера сама по себе являетсямагнитом для привлечения любимого мужчины.ПоФэн-шуй нужно правильно подготовить дом перед привлечением положительнойэнергии. Это означает, что из него нужно убрать все, что для вас символизируетодиночество. Найдите пару для статуэток и вазочек, снимите картины, которыенавевают грустные мысли или изображают одиночные предметы. Лучше всего украситьстены изображением пионов – эти цветы с древности считаются одним из самыхсильных любовных талисманов и благоприятствуют счастливым отношениям. А если выищете не только любви, но и материального благополучия, поставьте в комнатекруглый аквариум с двумя золотыми рыбками разного пола.Важнойдеталью интерьера с точки зрения Фэн-шуй являются зеркала. Они способствуютциркуляции энергии, и это очень хорошо: ведь если энергия застаивается,перемены в жизни случатся не скоро. Зеркала следует заключать в рамы иразмещать так, чтобы они не находились напротив дверей, кроватей и отражающих поверхностей.Фэн-шуй в спальнеСпальняимеет важное значение в отношениях двух любящих людей, поэтому ей следуетуделить особое внимание. Согласно правилам Фэн-шуй, эту комнату следуетоформлять в теплых и светлых тонах, например, в персиковом, бежевом, кремовом.Постель же, наоборот, должна привлекать внимание, поэтому для нее можно выбратьнасыщенные и страстные тона: алый, винный, оранжевый. Кровать нужно размещатьизголовьем к стене так, чтобы "ногами" она не выходила на двери. Хорошо, еслиее корпус будет массивным – это символизирует основательность, надежность ипрочность отношений. Лучше всего, если она будет двуспальной."Зонойлюбви" в традиции Фэн-шуй является дальний правый угол от входа в комнату. Вэтом месте можно устроить своеобразный алтарь и собрать там все атрибуты, обозначающиесчастливое взаимное чувство – например, поставить парные статуэтки или повеситькартину с изображением двух пионов.Покитайской традиции, привлечь любовь помогают кристаллы, поэтому их также нужноразместить в "зоне любви". Кроме этого, можно повесить в спальне хрустальнуюлюстру или прикрепить натуральные кристаллы к обыкновенным стекляннымсветильникам.Оченьважно, чтобы в спальне было правильное освещение, позволяющее в любой моментсоздать романтическую обстановку. Повесьте на стены матовые бра, расставьтесвечи и почаще зажигайте их. Пусть на теплый мерцающий огонь к вам поскореезаглянет тот, кто сумеет прогнать ваше одиночество.