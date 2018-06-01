Встретить
мужчину, который станет вашей второй половинкой, – большое счастье. Многие
женщины безуспешно стремятся к этому многие годы, а некоторым удается найти
идеальную пару, не прилагая никаких усилий. Между тем, каждый человек в силах
внести радостные перемены в личную жизнь, просто изменив энергетику жилища.
Встретить
мужчину, который станет вашей второй половинкой, – большое счастье. Многие
женщины безуспешно стремятся к этому многие годы, а некоторым удается найти
идеальную пару, не прилагая никаких усилий. Между тем, каждый человек в силах
внести радостные перемены в личную жизнь, просто изменив энергетику жилища.
Секретами
того, как привлечь свою половинку при помощи Фэн-шуй, делится парапсихолог
Елена Мифф.
Избавляемся от прошлого
Любимый
человек – дорогой и для многих долгожданный гость, и необходимо хорошо
подготовиться к его встрече. По правилам Фэн-шуй это означает, что нужно
очистить свой дом от энергетики прошлого, то есть от всего, что напоминает вам
о былых неудачах, бывших партнерах и несчастливых отношениях.
В
дом не придет ничего нового, пока вы не освободите для него место. Поэтому
постарайтесь выделить полку в шкафу и пространство в ванной комнате, которые
займут вещи вашей половинки. Кладите две подушки, когда ложитесь спать. Вы
должны поверить в то, что желаемое случилось – такая вера сама по себе является
магнитом для привлечения любимого мужчины.
По
Фэн-шуй нужно правильно подготовить дом перед привлечением положительной
энергии. Это означает, что из него нужно убрать все, что для вас символизирует
одиночество. Найдите пару для статуэток и вазочек, снимите картины, которые
навевают грустные мысли или изображают одиночные предметы. Лучше всего украсить
стены изображением пионов – эти цветы с древности считаются одним из самых
сильных любовных талисманов и благоприятствуют счастливым отношениям. А если вы
ищете не только любви, но и материального благополучия, поставьте в комнате
круглый аквариум с двумя золотыми рыбками разного пола.
Важной
деталью интерьера с точки зрения Фэн-шуй являются зеркала. Они способствуют
циркуляции энергии, и это очень хорошо: ведь если энергия застаивается,
перемены в жизни случатся не скоро. Зеркала следует заключать в рамы и
размещать так, чтобы они не находились напротив дверей, кроватей и отражающих поверхностей.
Фэн-шуй в спальне
Спальня
имеет важное значение в отношениях двух любящих людей, поэтому ей следует
уделить особое внимание. Согласно правилам Фэн-шуй, эту комнату следует
оформлять в теплых и светлых тонах, например, в персиковом, бежевом, кремовом.
Постель же, наоборот, должна привлекать внимание, поэтому для нее можно выбрать
насыщенные и страстные тона: алый, винный, оранжевый. Кровать нужно размещать
изголовьем к стене так, чтобы "ногами" она не выходила на двери. Хорошо, если
ее корпус будет массивным – это символизирует основательность, надежность и
прочность отношений. Лучше всего, если она будет двуспальной.
"Зоной
любви" в традиции Фэн-шуй является дальний правый угол от входа в комнату. В
этом месте можно устроить своеобразный алтарь и собрать там все атрибуты, обозначающие
счастливое взаимное чувство – например, поставить парные статуэтки или повесить
картину с изображением двух пионов.
По
китайской традиции, привлечь любовь помогают кристаллы, поэтому их также нужно
разместить в "зоне любви". Кроме этого, можно повесить в спальне хрустальную
люстру или прикрепить натуральные кристаллы к обыкновенным стеклянным
светильникам.
Очень
важно, чтобы в спальне было правильное освещение, позволяющее в любой момент
создать романтическую обстановку. Повесьте на стены матовые бра, расставьте
свечи и почаще зажигайте их. Пусть на теплый мерцающий огонь к вам поскорее
заглянет тот, кто сумеет прогнать ваше одиночество.