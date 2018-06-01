Бразильский гонщик Формулы-1 Фелипе Масса, выступавший за команды Sauber, Ferrari и Williams, провел тесты болида электрической серии Формула-Е. Ранее сообщалось, что южноамериканец подписал контракт с конюшней Venturi и будет выступать в серии в следующем сезоне.

Бразильский гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса, выступавший за команды Sauber, Ferrari и Williams, провел тесты болида электрической серии "Формула-Е". Ранее сообщалось, что южноамериканец подписал контракт с "конюшней" Venturi и будет выступать в серии в следующем сезоне.Команда Venturi представила публике машину нового поколения, которая будет использоваться на трассах "Ф-Е" в сезоне-2018-2019. Тесты проходили на юге Франции, сообщает сайт F1i.Сom.Надо сказать, что в чемпионате электрической "Формулы" выступают несколько бывших пилотов из "Королевских гонок": Лукас де грасси, Ник Хайдфельд, Нельсон Пике-младший, Себастьян Буэми, Камуи Кобаяси, Жак Вильнев, Бруно Сенна и другие.