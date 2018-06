К нам приходит лето, а это значит, что настало время для новых впечатлений. Dni.Ru расскажут вам о самых интересных столичных событиях ближайших семи дней. Ну а выбор – всегда за вами!

В "Главclub green concert"выступит группа "Приключения Электроников", исполняющая хорошо всем известные,всенародно любимые песни в стиле панк-рок. Концерт в День защиты детей будетпроходить под лозунгом "Прекрасное далеко", по названию песни из знаменитого детского фильма "Гостья избудущего". Гости услышат великие шлягеры советской эстрады в достаточно жесткомгитарном звучании и смогут хором подпевать исполнителям.Four Season Hotel Moscowоткрывает летний поп-ап проект в ресторане Quadrum. Гостям продолжат новуюпоп-ап концепцию – пицца и моцарелла бар Quarantotoo, где в меню будет пять 5видов пиццы, для приготовления которой будут использовать ингредиентывысочайшего качества: очищенные томаты Сан Марцано из итальянского городаСант-Антонио-Абате к югу от Неаполя; муку Капуто из отборного зерна, признаннуюлучшей для настоящей неаполитанской пиццы, оливковое масло первого отжимаФранчи Био и минеральную воду. "В первую очередь, мы хотим удовлетворитьпожелания наших гостей и добавить новинки в наше постоянное меню, – говоритТьяго Кастро, управляющий отелем. – Москва полна энергии, особенно сейчас, впреддверии чемпионата мира по футболу. Мы поддерживаем этот ритм и предложимгостям то, что мы не делали раньше. Команда ресторана с большим энтузиазмомподхватила новую идею, что позволило нам быстро разработать интереснуюконцепцию". Еще одна составляющая новой концепции – моцарелла бар, где в менюпредставлены пять видов сыра. Кроме того, шеф-повар Элиас Каскили обновитлетнее меню ресторана и, в дополнение к классике добавит акцент наморепродукты.В "Крокус Сити Холле" выступит ЭнрикеИглесиас. Артист уже давно пленил сердца людей во всем мире и достигошеломляющего успеха, и в представлении он не нуждается. В общей сложности засвою карьеру Энрике выпустил 10 студийных альбомов и два сборника со хитами.Общий объем продаж альбомов превысил 170 миллионов копий. Певец имеет богатуюколлекцию престижных музыкальных наград. Зрителей ждут зажигательные песни и бархатныйвокал Энрике, что позволит начать лето с позитива.На Красной площади, в самомсердце Москвы состоится книжный фестиваль, приуроченный ко дню рожденияА.С.Пушкина и Дню русского языка. Книги займут все пространство площади – отСобора Василия Блаженного до Исторического музея. Акцент на фестивале будетсделан и на юбилеи писателей, которые страна отметит в 2018 году: 150 лет содня рождения Максима Горького и 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева.В СК "Олимпийский" в рамках прощального мирового туравыступит Оззи Осборн (Ozzy Osbourne), которого называют "крестным отцомхэви-метала". Организаторы говорят, что российское шоу обещает стать непросто концертом, но настоящим громом, который пронесется через всю страну инадолго останется предметом разговоров и бурных обсуждений. Для поклонников,скорее всего, это последняя возможность воочию увидеть великого "Принцатьмы", одного из столь значимых музыкантов современности.2 июня, субботаВ Саду имени Баумана пройдет фестивальдомашних животных для всей семьи "Pet Shop Days". Мероприятие объединит хозяев,их питомцев и людей, занимающихся разведением, воспитанием и защитой домашнихживотных, а также всех тех, кто, причастен к животному миру – от производителейкормов и игрушек до просто любопытных прохожих. На площади более 50 000 м²гостей ждет 14 тематических зон. В зоне лектория будут выступать приглашенныезвезды, телеведущие, журналисты, популяризаторы науки. Вход свободный.В "Крокус Сити Холле" выступитДуа Липа (Dua Lipa), 22-летняя звезда хит-парадов и одна из самых модных иобсуждаемых поп-певиц в мире. Ее дебютный альбом, вышедший прошлым летом, былпродан тиражом более 1,5 млн экземпляров по всему миру. В 11 лет в хоре ейсказали, что она не умеет петь – голос слишком низкий. Сейчас, к слову, клип напесню "New Rules" на Yotube посмотрели более 1,2 миллиарда раз. Зрителей будут ждать лучшиехиты и особая энергетика, замешанная на откровенности, страсти и выдающемсяталанте.В "Adrenaline Stadium" выступит британскиймузыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группыOasis Ноэл Галлахер со своей "Noel Gallagher's High Flying Birds". В Москве группапредставит свой альбом "Who Built the Moon?", третий студийный альбом коллектива,выпущенный осенью 2017 года.В Центральном Доме художникаоткроется персональная выставка Бэнкси (Banksy), известного стрит-артхудожника. Будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальныеуникальные работы, 3d объекты, редкие принты, фотографии и много другое. Впервыена выставке будет создана специальная мультимедийная зона, знакомящаяпосетителей с творчеством легендарного граффити-художника. Его ироничные иостроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма иморализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов,художественных критиков и коллекционеров.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут оперу Владимира Кобекина "Сказка про славного царяГороха и его прекрасных дочерей" на либретто Аркадия Застырца по сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка. Эта "потешная опера" с Шутами и Шутихами, плясками и боями,свадьбами и пирами рассказывает зрителям про царя Гороха, его соседа исоперника царя Пантелея, жену Луковку, двух прекрасных дочерей Кутафью иГорошинку, их женихов и весь народ, который то поднимает бунты, то гуляет насвадьбе. "Эта опера – современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд нанародную русскую музыку, народный театр", – говорит художественный руководительтеатра Георгий Исаакян.3 июня, воскресеньеВ "Главclub green concert"выступит Infected Rain – англоязычная ню-метал-группа из Молдавии. Коллективизвестен не только в своей стране, но и в Европе. Музыканты успели на многихфестивалях, выходя на сцену с такими группами , как Motley Crue, Sodom иKatatonia. Вокалистка Елена Катараги поет техникой "скрим".В 2017 году Infected Rain выпустили третью пластинку "86" и отправилисьв турне в его поддержку.В Театре на Юго-Западе покажут трагифарс Николая Коляды "Баба Шанель". По сюжетуансамбль из Всероссийского общества глухих, состоящий из семи вокалисток всолидном возрасте, десять лет поющих русские народные песни, празднует юбилей.За праздничным столом они отмечают и думают о планах на будущее. Но все можетразрушиться из-за нее. Баба Шанель, неожиданно появившаяся в их коллективехочет стать единственной солисткой. Руководитель поставлен перед выбором:остаться со своими старухами или бросить их, устремившись к новым горизонтам.Постановка размышляет о стремлении к красоте, желании быть нужным и любви.4 июня, понедельникВ клубе "Союз Композиторов"выступит ансамбль Chicago Groove, который исполняет классический джаз 30-40 гг.в чикагском стиле. Это популярная и доступная музыка, в основе которой лежат джазовыестандарты песенного типа. Стиль обладает хорошим драйвом и мощным звучанием. Музыкантыотдадут дань традиции Луи Армстронга, Бенни Гудмена и Каунта Бейси.5 июня, вторникВ театре "Школа современнойпьесы" покажут спектакль "Лондонский треугольник". Действие происходит в XIXвеке, речь идет о русских писателях Герцене и Огареве. Атмосфера позапрошлого столетияпередана в полной мере – в роскошных костюмах с кринолинами, красивыхдекорациях, музыке Шопена. Это удивительная история о странной дружбе истранной любви, как два великих деятеля русской культуры любили одну и ту жеженщину. Для одного она была женой, для другого любовницей, и ни для кого этоне было секретом.6 июня, средаВ "Главclub green concert"выступит группа The Kills, играющая лаконичный пост-панк, состоящий из жесткихгитарных партий, мощного вокала и ритмичного звучания драм-машины. Этот дуэт, вкоторый входят американская вокалистка Элисон Моссхарт и британский гитаристДжейми Хинс, своим необычным стилем завоевал мировую известность. Гаражнаягруппа из начала нулевых может позволить себя все, что угодно, при этом каждыйраз создавая что-то уникальное.В Государственном КремлевскомДворце на сцену выйдут неподражаемые Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти и ДжордиГалан, а также их друзья из России. Монтсеррат Кабалье – роскошнаяобладательница неповторимого голоса и первый мастер бельканто. Для нее 2018 год– юбилейный, и отпраздновать блистательная певица хочет вместе с любимойпубликой. Организаторы обещают, что зрители увидят яркие сольные выступления,волшебные дуэты и даже трио от знаменитых и талантливых исполнителей, оценятвыступления звезд российской оперы.7 июня, четвергВ Государственном КремлевскомДворце состоится шоу "Звездный Дуэт – Легенды Танца". Это концерт с участиемнастоящих легенд танца, завоевавших признание авторитетных ценителей мировойкультуры, победителей международных фестивалей и спортивных соревнований побальным танцам, многократных чемпионов Мира, Европы и России. Неизменнойостается традиция шоу – танцы со зрителями на паркете Кремлевского Дворца. Каждый,кто придет на "Звездный Дуэт", сможет выйти на паркет, получить огромнейшийзаряд энергии, танцуя на нем вместе со звездными педагогами Международного Доматанца "Дуэт со звездами". Публика увидит хореографические шедевры в исполнениилучших представителей танцевальной культуры России и мира.В кино выходит фантастическийбоевик "Мир Юрского периода-2". На острове Исла-Нублар, где раньше был паркразвлечений с динозаврами, теперь царит дикая природа. В центре островапробуждается вулкан и грозит погубить все живое. Управляющая парка Клэр Дэринг идрессировщик Оуэн Грэди решают вернуться в бывший парк, чтобы спасти динозавров.