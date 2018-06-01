Президент России Владимир Путин посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Глава государства осмотрел новый лечебный корпус и пообщался с маленькими пациентами.

Президент России Владимир Путин посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Глава государства осмотрел новый лечебный корпус и пообщался с маленькими пациентами.Российский лидер побывал в палате у шестилетнего Савелия из Челябинска. Мальчик приходит в себя после серьезной операции: ему пересаживали почку.Президент России побеседовал с мальчиком. Маленький пациент пожаловался политику на болезненные процедуры. Путин мудро заметил, что нужно немного потерпеть, чтобы выздороветь.Прощаясь с ребенком, глава государства поцеловал его в макушку. Мальчик был очень обрадован. "Меня самый главный президент поцеловал!" – похвастался маме он. Все присутствующие дружно засмеялись. Видео публикует Life.ru.Россияне пришли в восторг от беседы Путина и маленького Савелия. "Путин-милаха, я почти плачу (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – пишут восторженные пользователи в социальных сетях.После ухода президента мальчику вручили подарки. Среди прочего он получил от главы государства книгу "Главные географические открытия", передает .Зашел президент и в палату к 16-летней девушке. Она проходит лечение после инсульта. Путин спросил о том, как себя чувствует пациентка, и поинтересовался, как проходила операция.