Особое внимание дорожные полицейские уделяют водителям мототранспорта.

В целях снижения аварийности и стабилизации оперативной обстановки, а также повышения дисциплины участников дорожного движения инспекторы роты ДПС регионального УГИБДД провели плановые рейдовые мероприятия на территории Ковровского и Собинского районов. Дорожные полицейские проверяли поток автотранспорта и проводили с водителями разъяснительную работу.Особое внимание автоинспекторы уделили водителям мототранспорта. С приходом летнего сезона мотоциклов и скутеров на дорогах становится все больше, а значит возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий с их участием. Только с начала года в области произошло 59 происшествий с участием мотоциклистов, в которых 13 человек погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести.За допущенные нарушения Правил дорожного движения инспекторы дорожно-патрульной службы составили свыше сорока административных материалов, из которых большая часть – в отношении водителей мототехники. Выявлен и пресечен факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, семь фактов управления мотоциклом лицом, не имеющим специального права управления транспортом данной категории, в четырех случаях транспортные средства не были зарегистрированы в установленном порядке.Аналогичный рейд состоялся и в Юрьев-Польском районе. Полицейские также выявили ряд нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов. Чаще всего в поле зрения попадали водители, пренебрегающие пассивными средствами защиты – управлявшие мототранспортом без шлема и экипировки. Часть водителей не смогли предоставить инспекторам водительские права и документы. Выявлены факты управления мотоциклами и мопедами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.Всего по итогам рейда в Юрьев-Польском районе к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены двадцать человек. Подобные мероприятия будут продолжены.