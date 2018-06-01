Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова продают два особняка в Майами.

Стоимость первого составляет 8,9 миллиона долларов – это первый особняк Иглесиаса, который он купил в США. В свое время певец сам руководил процессом его перестройки. В двухэтажном доме пять спален, несколько ванных комнат, винный погреб, бар и тренажерный зал. На участке есть бассейн и пристань для яхт.Второй особняк стоит в два раза дороже: за 18 миллионов долларов покупателю достанется вилла, построенная еще в 1937 году. В доме семь спален, несколько ванных и терраса с бассейном, пишет издание Hello!