Постановочное убийство Бабченко подорвет доверие к властям в Киеве. Это данные опроса, которые провел экспертный центр Атлантический совет в Вашингтоне. Теперь СБУ должны предоставить очень убедительные доказательства того, зачем был нужен этот спектакль.

Постановочное убийство Бабченко подорвет доверие к властям в Киеве. Это данные опроса, которые провел экспертный центр "Атлантический совет" в Вашингтоне. Теперь СБУ должны предоставить очень убедительные доказательства того, зачем был нужен этот спектакль. Что еще о ситуации говорят в мире?Неприемлемой инсценировку убийства назвали в Международной федерации журналистов. Как и то, что в заблуждение СБУ ввело миллионы людей.Другая международная организация — "Репортеры без границ" — заявила, что провокация Украины абсолютно недопустима."Первая реакция "Репортеров без границ" после новости, что Аркадий Бабченко жив, — это облегчение. Но мы осуждаем такие методы защиты журналистов. Мы считаем, что ничего не может оправдать тот факт, что эта инсценировка была организована секретными службами Украины. Я думаю, это подрывает основы безопасности журналистов в целом", — говорит глава европейского и балканского бюро "Репортеры без границ" Паулин Адэ-Мевель.И к слову, западные коллеги Бабченко с этим согласны."Это, конечно, очень хорошо, что он жив, но нельзя ли было обойтись без такого грандиозного размаха в этой постановке?"Таким вопросом задается британский Sky News. Там считают, что этот спектакль затруднит работу всем, кто старается отделить правду от лжи. Кроме того, в честность украинских спецслужб британские журналисты не верят."Смогут ли украинские власти предоставить доказательства, что они нашли и арестовали тех, кто покушался на жизнь журналиста и что это был заговор российских спецслужб, нацеленный на дестабилизацию Украины? Или все это потерпит фиаско, как и расследование убийства мистера Шеремета, которое, похоже, никуда не сдвинулось".Действия Киева удивили и западных политиков. Глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс считает, что все это вообще противоречит принятым в Европе принципам распространения информации в СМИ. Объяснений от Киева ждут и в Германии."Этот случай вызывает много вопросов. Честно говоря, информации, которой я обладаю, недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу. Я ожидаю, что, когда буду в Киеве сегодня вечером, то получу информацию, необходимую для того, чтобы составить какое-то мнение", — говорит министр иностранных дел Германии Хайко Маас.Зато журналисты уже составили мнение о финале этой истории. Появление живого Бабченко на пресс-конференции в СБУ в британской The Guardian назвали скверным по характеру, и сравнили с кульминацией трюка уличного фокусника, который с гордостью показывает, что распиленная пополам ассистентка цела.