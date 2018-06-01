В преддверии дня зашиты детей инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве провели c детьми беседу в игровой форме о соблюдении Правил дорожного движения...

В преддверии дня зашиты детей инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с активистами проекта «МотоДети» провели для воспитанников детского сада Школы № 1788 урок по изучению правил безопасного поведения на улице.С детьми провели беседу в игровой форме о соблюдении Правил дорожного движения, а также воспитанники приняли участие в викторине. Дети отвечали на вопросы и охотно делились своими познаниями о значении знакомых им дорожных знаков.Разделившись на группы, дошколята направились оттачивать свои умения в управлении детскими мини-автомобилями. Наибольший интерес у ребят вызвал служебный автомобиль инспекторов ДПС и мотоцикл. Взрослые наставники рассказали детям на важности использования удерживающих устройств при поездке в автомобиле, а также о необходимости использования световозвращающих элементов. В заключение встречи участники мероприятия получили от сотрудников Госавтоинспекции небольшие подарки.