Часто фотографирование ухудшает нашу способность вспоминать увиденное. Эффект проявляется даже тогда, когда человек знает о том, что отснятые им изображения вскоре будут удалены. К такому выводу пришли два исследователя из Калифорнийского университета Джулия Соареш и Бенджамин Шторм.

Часто фотографирование ухудшает нашу способность вспоминать увиденное. Эффект проявляется даже тогда, когда человек знает о том, что отснятые им изображения вскоре будут удалены. К такому выводу пришли два исследователя из Калифорнийского университета Джулия Соареш и Бенджамин Шторм.Эксперимент, проведенный Соареш и Штормом, отчасти подтвердили выводы другого ученого, Линды Хенкель. Ранее она установила, что люди, фотографирующие картины в музее, вспоминают детали полотен хуже тех, кто разглядывает предметы искусства своими глазами.Хенкель связала явление с транзакционной памятью. Эта теория гласит, что давние друзья или семейная пара могут невольно разделять воспоминания о некоторых вещах или событиях. Вместо того чтобы запоминать все, мозг частично "перекладывает" задачу по запоминанию информации на другого человека.Тот же эффект, считает исследовательница, возникает во время фотосъемки. Сознание человека не успевает сосредоточиться на объекте и воспринимает камеру в качестве "доверенного лица", которому поручено хранить часть информации.В эксперименте Соареш и Шторма участвовали две группы людей: одна фотографировала через приложение Snapchat, которое автоматически стирает изображения спустя сутки, а другая делала и удаляла снимки вручную. Как оказалось, участники обеих групп одинаково плохо помнили детали фотографируемых предметов — даже зная, что потом к ним доступа не будет.”Искусственный интеллект вычисляет лжецов по лицу читайте такжеИсследователи заключили, что теория о перераспределении памяти — не главная и не единственная причина, по которой мозг хуже помнит запечатлеваемые на камеру объекты. Таким образом, природа этого феномена пока остается необъяснимой. Выводы ученых изложены в последнем номере научного журнала "Прикладных исследований в области памяти и познания" (JARMAC).