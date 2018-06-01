В предстоящие выходные на севере и в центре Европейской России на фоне циклонической циркуляции воздушных масс будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. Заметное повышение температуры ожидается только в западных регионах, на востоке холодный воздух удержит свои позиции.

В предстоящие выходные на севере и в центре Европейской России на фоне циклонической циркуляции воздушных масс будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. Заметное повышение температуры ожидается только в западных регионах, на востоке холодный воздух удержит свои позиции, сообщает Центр погоды ФОБОС.В южных регионах характер погоды будет определять антициклон, температура ожидается немного ниже нормы, но будет солнечно, в горных районах местами пройдут кратковременные дожди.В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, температура повысится до +21…+24° в дневные часы, по ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки +7° в мегаполисе и не ниже +4° по области.В Санкт-Петербурге, в тёплой и влажной воздушной массе, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в дневные часы термометры покажут +23…+25°, по ночам не опустятся ниже +9…+12°.В Орле, Курске и Воронеже ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы +20…23°, по ночам не ниже +10°.В Нижнем Новгороде, Кирове, Йошкар-Оле в дневные часы +13…+16°, по ночам 0…+5°, местами не исключены утренние заморозки.В Симферополе, в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, Сочи, Ставрополе солнечно, без осадков, в дневные часы +23…+26°.На Урале в тыловой части циклона будет облачно, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Екатеринбурге, Челябинске, Кургане Нижнем Тагиле днём +11…+14°, по ночам -2…+2°.На юге Западной Сибири характер погоды будет формировать ненастный циклон. Он станет причиной дождей, в ночные и утренние часы с мокрым снегом. В Омске, Новосибирске, Кемерово днём не выше +11…+13°, по ночам 0…+5°, сильный порывистый ветер.Юг Дальнего Востока окажется в тёплом секторе мощного циклона. Во Владивостоке и Хабаровске – без осадков, в дневные часы +30…+33°, по ночам не ниже +15°.