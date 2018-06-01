На западе Германии, из зоопарка в поселке Люнебах, сбежали два тигра, два льва, ягуар и медведь. Как это произошло, пока неясно. Полицейские попросили местных жителей не выходить на улицу до того, как хищников поймают.

На западе Германии, из зоопарка в поселке Люнебах, сбежали два тигра, два льва, ягуар и медведь. Как это произошло, пока неясно. Полицейские попросили местных жителей не выходить на улицу до того, как хищников поймают, сообщает ZDF.Известно, что медведя стражам порядка уже удалось застрелить.Wegen Überflutung sind aus dem #Eifelzoo in #Lünebach gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Gesucht werden zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar. Ein Bär sei erschossen worden. Bevölkerung wurde aufgefordert, in Wohnungen zu bleiben & ausgebrochene Tiere der Polizei zu melden. pic.twitter.com/I3v7ddRw3o— ZDF heute (@ZDFheute) 1 июня 2018 г.Как сообщает Volksfreund, к настоящему моменту всех беглецов удалось задержать. Вопреки сообщениям многих СМИ, хищники покинули клетки, однако не выходили за территорию зоопарка. Их удалось выследить с помощью дронов.Это не первый побег животных из зоопарков в Германии. В 2016 году в Лейпциге из клетов сбежали два льва. Одного из них удалось поймать и вернуть в зоопарк, второго застрелили после нескольких неудачных попыток усыпить хищника.