В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова.
<a href="http://33live.ru/novosti/01-06-2018-izvestnyj-bitbokser-nauchil-novyj-mercedes-benz-delat-vrum-vrum.html" target="_blank">Известный битбоксер научил новый Mercedes-Benz делать врум-врум</a> - В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова.
[url=http://33live.ru/novosti/01-06-2018-izvestnyj-bitbokser-nauchil-novyj-mercedes-benz-delat-vrum-vrum.html]Известный битбоксер научил новый Mercedes-Benz делать врум-врум[/url] - В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова.