В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова.

В Mercedes-Benz, похоже, не собираются заставлять электрокары громко шуметь: в новом видеоролике о прототипе Concept EQ бесшумность называют основным преимуществом кроссовера. А чтобы автомобиль издавал хоть какие-то звуки, немцы пригласили битбоксера Даниэля Джованова.