Известный по работе со сборной Камеруна и многими российскими клубами Валерий Непомнящий возглавит калининградскую Балтику. В следующем сезоне клуб будет выступать в Футбольной национальной лиге.

Известный по работе со сборной Камеруна и многими российскими клубами Валерий Непомнящий возглавит калининградскую "Балтику". В следующем сезоне клуб будет выступать в Футбольной национальной лиге."Мне понравились здоровые амбиции руководителей "Балтики" и те условия, которые сейчас созданы в Калининградской области для развития футбола, — рассказал Непомнящий, которого цитирует пресс-служба клуба. — Знаю, что Калининград – по-настоящему футбольный город. Регион заслуживает иметь команду премьер-лиги".Последним местом работы 74-ленетго специалиста была томская "Томь", которую он возглавлял с 2008 по 2011 год и с 2014-го по 2016-й. Главного успеха наставник добился со сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года.