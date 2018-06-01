Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что почти 100 российских детей будут возвращены из Ирака на родину.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что почти 100 российских детей будут возвращены из Ирака на родину.Как Кадыров написал в своем Telegram-канале, после небольшой паузы, связанной с решением юридических вопросов, домой в Россию вернутся 94 ребенка. Это дети женщин, которых иракские власти осудили на большие сроки заключения.По словам Кадыров, детей в Россию привезут в два этапа: в первой группе – 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне текущего года.Глава Чечни подчеркнул, что для пересечения детьми границы подготовлены все необходимые документы. По остальным проходят соответствующие процедуры, передает агентство "Интерфакс".Вторым этапом станет возвращение детей граждан РФ, которые были рождены за пределами страны. Таких детей – 45.Как отметил Рамзан Кадыров, все дети находятся под российской юрисдикцией. Также существует договоренность с властями Ирака, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление иракским семьям. "Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание", — сказал глава Чечни.