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<a href="http://33live.ru/novosti/01-06-2018-kak-zhivyotsya-detyam-v-kolonii.html" target="_blank">Как живётся детям в колонии?</a> - День защиты детей за колючей проволокой. Сегодня в Головинской женской колонии было много гостей. На детский праздник туда съехались участники всероссийского совещания сотрудников системы исполнения наказания. На этот раз они обсуждали условия содержания детей в колониях. Как живется малышам в заключении и как готовят их матерей к выходу на свободу? Расскажет Валентина Мартынова.