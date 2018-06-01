День защиты детей за колючей проволокой. Сегодня в Головинской женской колонии было много гостей. На детский праздник туда съехались участники всероссийского совещания сотрудников системы исполнения наказания. На этот раз они обсуждали условия содержания детей в колониях. Как живется малышам в заключении и как готовят их матерей к выходу на свободу? Расскажет Валентина Мартынова.
День защиты детей за колючей проволокой. Сегодня в Головинской женской колонии было много гостей. На детский праздник туда съехались участники всероссийского совещания сотрудников системы исполнения наказания. На этот раз они обсуждали условия содержания детей в колониях. Как живется малышам в заключении и как готовят их матерей к выходу на свободу? Расскажет Валентина Мартынова.