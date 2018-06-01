Участница украинского конкурса Голос. Дети Ева Лепа выступила на Новой детской волне –2018, которая проходит в Крыму. Девочка выложила в своем Instagram фотографии из Ялты, попросив своих подписчиков ее поддержать.

Участница украинского конкурса "Голос. Дети" Ева Лепа выступила на "Новой детской волне –2018", которая проходит в Крыму. Девочка выложила в своем Instagram фотографии из Ялты, попросив своих подписчиков ее поддержать.Концерт прошел поздно вечером 31 мая. Победители конкурса будут определены в ближайшее время.Перед выступлением Ева выставила в Instagram несколько фотографий, где она позирует на пляже в Ялте. "Пожелайте мне удачи", – обратилась певица к своим подписчикам.Как и ожидалось, Киев холодно отнесся к шансу, который выпал молодому дарованию. Украинские СМИ осветили событие с явно выраженным пренебрежением, называя Крым "оккупированным" и не обращая особого внимания на саму певицу.Напомним, финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская новая волна – 2018" проходит в "Артеке" с 31 мая по 1 июня. В нем принимают участие исполнители 2005-2011 годов рождения.Участников и гостей конкурса поприветствовал президент России Владимир Путин. Его письмо зачитал глава Крыма Сергей Аксенов.В состав жюри "Новой детской волны" вошли множество деятелей шоу-бизнеса. Среди них композитор Игорь Крутой, народный артист РСФСР Лев Лещенко, а также Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, певцы Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и директор "Детского радио" Евгений Комбаров.