Увидеть полярное сияние, послушать кубинский джаз, попробовать оленину, встретиться с известными писателями: москвичам и туристам предлагают познакомиться с культурой разных стран мира. Приглашаются и взрослые, и дети.

Увидеть полярное сияние, послушать кубинский джаз, попробовать оленину, встретиться с известными писателями: москвичам и туристам предлагают познакомиться с культурой разных стран мира. Приглашаются и взрослые, и дети.Даже прохладная и ветреная погода не мешает прийти на Красную площадь. Во второй день книжного фестиваля здесь по-прежнему много посетителей. Кто-то пришел сюда за книжными новинками, кто-то — за антикварными изданиями. Здесь точно каждый найдет себе книгу по душе.Детская литература, художественная, фантастика, комиксы, энциклопедии, в том числе исторические и краеведческие книги, которые привезли сюда специально из других регионов России и которые не купить в Москве. Кроме того, каждый день здесь будут проходить встречи с известными писателями и поэтические концерты. Здесь же вы можете записаться в библиотеку и взять понравившуюся книгу домой совершенно бесплатно. Успейте до 3 июня.В выходные, кстати, погода наладится — выезжайте за город. Например, в усадьбу "Архангельское", где в очередной раз пройдет международный фестиваль "Усадьба Jazz". В этом году он соберет 500 музыкантов из 20 стран мира. Это будут кубинские музыканты, саксофонисты из Америки, этно-группа из Франции и многие другие.А на дизайн-заводе "Флакон" выступят музыканты, приехавшие к нам из северных стран на фестиваль финской и норвежской культуры. Там можно не только насладиться их выступлением, но и попробовать мясо оленя, хвойный напиток, научиться говорить на языке троллей и даже увидеть полярное сияние.В День защиты детей и в выходные очень много развлечений как для малышей, так и для школьников. На ВДНХ сейчас проходит масштабный фестиваль анимации "Мультимир". Юные посетители смогут там познакомиться с любимыми героями, поучаствовать вместе с ними в конкурсах и даже побывать внутри мультфильмов.А в "Москвариуме" 1 июня в честь праздника каждый час до семи вечера будут проходить бесплатные экскурсии. Посетители смогут побывать в морском детском саду, понаблюдать за детенышами акулы и потрогать морских звезд.В парках детям тоже будет чем заняться. В "Кузьминках", например, завтра покажут огненное шоу, в саду "Эрмитаж" научат играть на музыкальных инструментах, а в Перовском парке проведут мастер-класс по созданию необычных именных клумб.