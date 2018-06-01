Благородные дамы испанских и британских королевских домов всегда
были негласными фешн-соперницами. Пока, хоть и не значительно, но лидирует
Испания.
Благородные дамы испанских и британских королевских домов всегда
были негласными фешн-соперницами. Пока, хоть и не значительно, но лидирует
Испания.
Испанская королева Литиция в свои 45 лет составит
конкуренцию любой юной особе. Стройная фигура, холеное личико и выверенный
стиль в одежде делают монаршую особу завсегдатаем обложек глянцевой прессы.
И пока Меган Маркл, которая усиленно готовится к медовому
месяцу, и Кейт Миддлтон, поглощенная заботами о новорожденном, выпали из поля
зрения, СМИ взялись за Литицию. На днях она появилась на международном семинаре
в испанской провинции Риоха.
Женщина была облачена в черные кожаные легинсы, футболку в
тон, розовый плащ Uterque, а также лодочки Carolina Herrera. Добавим, что такой
образ настоящий модный вызов для Кейт и Меган. Ведь герцогини Кембриджская и Сассекская
ни за что не наденут подобный наряд, ведь им запрещает королева Елизавета II.
Отметим, что испанка проявляет смелость не только в выборе нарядов,
но и в общении с именитыми родственниками. На одном из официальных приемов она
позволила себе прилюдно вступить в перепалку со своей свекровью Софией. Тогда это
вызвало большой скандал в прессе. По мнению критиков, своим поступком Летиция
проявила презрение не только к свекрови, но и ко всему институту монархии.
Королевский дом предпочел сделать вид, что ничего не происходит.
Отмечается, что будущее монаршего дома – в руках Летиции.
Журналист по профессии, она стала первой монаршей особой некоролевских кровей.
Кроме того, ранее она уже состояла в браке со своим преподавателем.