Благородные дамы испанских и британских королевских домов всегда были негласными фешн-соперницами. Пока, хоть и не значительно, но лидирует Испания.

Благородные дамы испанских и британских королевских домов всегдабыли негласными фешн-соперницами. Пока, хоть и не значительно, но лидируетИспания.Испанская королева Литиция в свои 45 лет составитконкуренцию любой юной особе. Стройная фигура, холеное личико и выверенныйстиль в одежде делают монаршую особу завсегдатаем обложек глянцевой прессы.И пока Меган Маркл, которая усиленно готовится к медовомумесяцу, и Кейт Миддлтон, поглощенная заботами о новорожденном, выпали из полязрения, СМИ взялись за Литицию. На днях она появилась на международном семинарев испанской провинции Риоха.Женщина была облачена в черные кожаные легинсы, футболку втон, розовый плащ Uterque, а также лодочки Carolina Herrera. Добавим, что такойобраз настоящий модный вызов для Кейт и Меган. Ведь герцогини Кембриджская и Сассекскаяни за что не наденут подобный наряд, ведь им запрещает королева Елизавета II.Отметим, что испанка проявляет смелость не только в выборе нарядов,но и в общении с именитыми родственниками. На одном из официальных приемов онапозволила себе прилюдно вступить в перепалку со своей свекровью Софией. Тогда этовызвало большой скандал в прессе. По мнению критиков, своим поступком Летицияпроявила презрение не только к свекрови, но и ко всему институту монархии.Королевский дом предпочел сделать вид, что ничего не происходит.Отмечается, что будущее монаршего дома – в руках Летиции.Журналист по профессии, она стала первой монаршей особой некоролевских кровей.Кроме того, ранее она уже состояла в браке со своим преподавателем.