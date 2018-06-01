До чемпионата мира по футболу в России остается две недели. Мероприятие высочайшей степени ответственности, которое Москва должна провести без сучка и задоринки. На карту поставлен имидж и международный престиж страны. На Западе это прекрасно понимают, а посему вряд ли откажут себе в удовольствии устроить громкую провокацию или в канун первенства, или уже в ходе соревнований. Откуда ждать удара?

До чемпионата мира по футболу в России остается две недели.Мероприятие высочайшей степени ответственности, которое Москва должна провестибез сучка и задоринки. На карту поставлен имидж и международный престиж страны.На Западе это прекрасно понимают, а посему вряд ли откажут себе в удовольствииустроить громкую провокацию или в канун первенства, или уже в ходесоревнований. Откуда ждать удара?Так уж получилось, что последние годы разного родапровокации сопровождают почти любое крупное спортивное мероприятиемеждународного уровня. Вспомнить хотя бы Олимпиаду-2008 в Пекине: прямо в деньоткрытия соревнований Грузия развязала войну с Южной Осетией, обвинив в нападении Россию.Другой пример – зимние Игры-2014 в Сочи. Крупное спортивноемероприятие, наша страна фигурирует в сводках мировых новостей исключительно впозитивном свете. Казалось, международный престиж России со времен распада СССРеще никогда не был так высок. И вот последние дни Олимпиады – бойня на майдане,кровь, а потом и госпереворот. В довесок ко всему – обвинения в адрес Москвы впричастности к расстрелу "небесной сотни"."Действительно, в 2008 году Михаил Саакашвилиспециально выбрал момент для атаки на Южную Осетию, но государственныйпереворот на Украине в феврале 2014 года не был привязан к Олимпиаде, простотак случилось по хронологии", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ruдиректор Центра политологических исследований Финансового университета ПавелСалин.Какую провокацию Запад подготовил к чемпионату мира пофутболу, который стартует 14 июня? По словам эксперта, ожидать событий,подобных 2008 и 2014 годам не стоит.Тем не менее, полагает он, в арсенале у"доброжелателей" России есть ряд опций, которые можно использоватьдля общего нагнетения ситуации вокруг первенства."На мой взгляд, самые вероятныешаги – введение очередных санкций или локальное обострение в сопредельных сРоссией странах, которые считаются геополитическими союзниками Москвы", -полагает эксперт.Возможно, размышляет аналитик, что для этих целей выберутАрмению, где совсем недавно сменилась власть. Не исключает Салин и очередного витка боевых действий вДонбассе.Ситуация в регионе последнее время резко накалилась. Украинскиевойска попытались атаковать позиции отрядов самопровозглашенной Донецкойреспублики в районе города Горловка, расположенного недалеко от Донецка и внепосредственной близости к линии соприкосновения. Вскоре в СМИ появиласьинформация со ссылкой на источник в украинской армии, который заявил, что ВСУнамерены занять господствующие над Горловкой высоты, создать стратегическийплацдарм, а затем наступать на Дебальцево и Енакиево, затягивая петлю вокругстолицы ДНР.По словам эксперта, хотя ситуация в регионе очень тяжелая,ожидать действительно масштабных боевых действий вряд ли стоит. "По моему мнению, Москвав целом контролирует ситуацию", – полагает Салин.Еще один возможный вариант развития событий – раскручиваниетемы катастрофы малазийского Boeing 777, сбитого летом 2014 года в небе надДонбассом. На Западе с самого начала возложили ответственность за случившеесяна Россию. Первое время тема катастрофы и "руки Москвы" раскручиваласьв западных странах по максимуму, а потом постепенно исчезла из повестки мировыхСМИ.И вот как по заказу, на прошлой неделе сбитый Boeing вновь"всплывает" в информационном поле. 24 мая эксперты Совместнойследственной группы, в которую входят представители Австралии, Бельгии,Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета, которой сбили лайнер,могла принадлежать привезенному из России зенитно-ракетному комплексу. Спрямыми обвинениями в адрес Москвы выступили правительства Нидерландов иАвстралии. Так, Амстердам призвал Москву "присоединиться к обсуждению,чтобы восстановить справедливость".Президент России Владимир Путин назвал выводы экспертов незаслуживающими доверия. Глава государства отметил, что Москва даже не былаучастником следственной комиссии. Но кто же будет слушать Россию, когда стоитцель побольнее ударить ее в канун чемпионата?"Вполне возможно, что карта сбитого "Боинга"начнет по полной разыгрываться как раз во время соревнований, чтобы в мировыхинформационных потоках негатив о России вытеснил позитивные сообщения очемпионате мира. Это реально может нанести большой ущерб нашей стране", -резюмировал Салин.