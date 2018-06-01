Четыре человека получили травмы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, в результате столкновения Land Rover c микроавтобусом Соболь в Тюмени. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Четыре человека получили травмы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, в результате столкновения Land Rover c микроавтобусом "Соболь" в Тюмени. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Авария произошла около 13:40 в первый день лета на улице Ленина, близ Моста влюбленных. Внедорожник при входе в поворот вылетел на встречную полосу и протаранил "Соболь", причем удар был такой силы, что микроавтобус отбросило в сторону, на тротуар.Травмы получили четыре человека: одному пострадавшему помощь оказали на месте, троих доставили в больницу."Мужчина сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, у него множественные переломы. Врачи буквально сражаются за его жизнь, прогнозы пока делать рано", — сообщили 72.ru в областном департаменте здравоохранения. Состояние двух женщин опасений у медиков не вызывает."Соболь" после столкновения оказался наполовину смят, внедорожник тоже получил серьезные повреждения.Причины, по которым водитель Land Rover оказался на "встречке", инспекторы пока не называют. Тем временем очевидцы утверждают, что незадолго до ДТП джип едва не сбил ребенка на переходе.