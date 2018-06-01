Названы лауреаты конкурса для СМИ Герои пера. Вручение наград состоялось в Москве 31 мая 2018 года. Премия проводится в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности Герои нашего времени.

Названы лауреаты конкурса дляСМИ "Герои пера". Вручение наград состоялось в Москве 31 мая 2018 года. Премияпроводится в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности"Герои нашего времени".В событии приняли участие член совета директоров "ЛокоТех" АлексейБелинский, президент Общенационального союза некоммерческих организацийАлександр Айгистов, генеральный директор Национальной ассоциациителерадиовещателей Александр Широких, Заслуженная артистка России, балерина,главный хореограф департамента спорта и туризма Москвы, директор школыОлимпийского резерва №25 Инна Гинкевич, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук, топ-менеджеры крупных компаний, общественные деятели, актеры театра икино, музыканты и СМИ.На мероприятии прошлапрезентация АНО Центр социальных проектов (ЦСП) "Быть человеком", учредителемкоторого является Алексей Белинский. ЦСП – независимая некоммерческаяорганизация, с этого года оно будет заниматься проведением проектов "Героинашего времени", "Герои пера" и других мероприятий с целью популяризациирабочих профессий, возрождения трудовых традиций, привлечения внимания кпроблемам человечности и милосердия, а также формирования положительных моделейповедения человека в обществе.ЦСП будет продвигать механизмы взаимодействия предприятий, общественных организацийи органов исполнительной власти в области повышения престижа рабочихспециальностей.Также на церемонии Алексей Белинский и Александр Айгистов подписали соглашение между ЦСП "Бытьчеловеком" и Общенациональным союзом некоммерческих организаций. Документподразумевает сотрудничество в сфере популяризациисоциальной ответственности бизнеса и гражданского общества и развития проекта"Гером нашего времени"."Мне хочется, чтобы сегодняшняя Россия уважала труд и жизнь простогочеловека не меньше, чем в те времена. Наш проект нацелен именно на это -повышение престижа рабочей профессии. "Герои нашего времени" стал по-настоящемуВсероссийским проектом. Но потенциал у него гораздо больше. Мы верим в то, чтообществу нужны примеры, нужно добро и милосердие, сострадание и поддержка",отметил Алексей Белинский.Победителями конкурса "Герои пера" стали:"ТВ-герой" (для телевизионных каналов) – ГТРК Смоленск(Смоленск), "На линии добра" (для интернет-порталов и информационныхагентств)– Daily Storm (Симферополь), "Печать общества" (для редакций газет и журналов)– "Комсомольская правда-Самара" (Самара), "Героям – быть!" (занаибольшее число материалов любого формата) – ТК "Телемикс"(Уссурийск).Также быливручены награды в специальных номинациях: "За социальное партнерство" (ИД"Гудок"), "Корпоративная пресса" (ПАО "Северсталь"), "Симпатия жюри" (ТК"Удмуртия").Кульминацией мероприятия стал торжественный старт Всероссийского проекта в областисоциальной ответственности "Герои нашего времени-2018". Прием заявокпродлится до 31 августа 2018 года. Условия конкурса в ближайшее время будутопубликованы на сайте премии.Напомним, в шорт-лист "Героев пера" вошли 26СМИ из 24 городов России. Всего на конкурсный отбор было прислано более 256заявок от 58 СМИ.Цели проведения конкурса –пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков вобществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий,воспитание подрастающего поколения. Мы хотим выявить лучшие СМИ России, пишущиена социальную тему.Победители определялись по результатам двухэтапов. На первом конкурсная комиссия сформировала шорт-лист. На второмголосовало жюри: директордепартамента коммуникаций и информационной политики "ЛокоТех" Дарья Топильская,управляющий партнер ГК "ЛюдиPeople" Владимир Змеющенко,генеральный директор коммуникационной группы "Medialine" Лариса Рудакова, советникУправляющего делами Президента РФ Елена Крылова, эксперт в области деловыхкоммуникаций и связей с общественностью, главный редактор журнала"Пресс-служба" и основатель конкурса "Пресс-служба года" Тимур Асланов, главныйредактор портала "Мел" Надежда Папудогло, топ-блогер Сергей Доля."Герои нашего времени" – Всероссийский проект в области социальнойответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды испасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Егоцели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризацияволонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.