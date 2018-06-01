Компания Jaguar Land Rover ведет разработку автопилота для бездорожья. В рамках проекта Cortex беспилотники планируется снабдить особыми технологиями, которые позволят автомобилям справляться с любыми дорожными условиями.
<a href="http://33live.ru/novosti/01-06-2018-lend-rovery-nauchatsya-mesit-bezdorozhe-bez-voditelya.html" target="_blank">Ленд Роверы научатся месить бездорожье без водителя</a> - Компания Jaguar Land Rover ведет разработку автопилота для бездорожья. В рамках проекта Cortex беспилотники планируется снабдить особыми технологиями, которые позволят автомобилям справляться с любыми дорожными условиями.
[url=http://33live.ru/novosti/01-06-2018-lend-rovery-nauchatsya-mesit-bezdorozhe-bez-voditelya.html]Ленд Роверы научатся месить бездорожье без водителя[/url] - Компания Jaguar Land Rover ведет разработку автопилота для бездорожья. В рамках проекта Cortex беспилотники планируется снабдить особыми технологиями, которые позволят автомобилям справляться с любыми дорожными условиями.