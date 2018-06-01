Лев Лещенко стал членом жюри 11-го конкурса Детская новая волна,
который в эти дни, по традиции, проходит в международном центре Артек в Крыму. С мэтром
советской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.
Лев Лещенко стал членом жюри 11-го конкурса "Детская новая волна",
который в эти дни, по традиции, проходит в международном центре "Артек" в Крыму. С мэтром
советской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.
Лев Валерьянович являет собой пример служения высокой
культуры, образец порядочности и эталон вкуса. Поэтому ему неприятно, что многие юные коллеги превращают храм искусства в балаган или притон. "Мне
грустно слышать, когда артисты матерятся на сцене. – вздыхает Лещенко. – Я не
приемлю такое, даже если того требует драматургия".
Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970 года. За прошедшие годы он многое видел, но даже и его какие-то вещи мдо сих пор шокируют. "Однажды я попал в театре "Современник" на спектакль "Анархия",
где материщина лилась рекой, – возмущается Лещенко. – Никому его не рекомендую!
После этого у меня был серьезный разговор с Галиной Волчек. Я убеждал ее, что
это недопустимо, не достойно нашей сцене. А она мне в ответ заявила, что
матерщина – это модный тренд, необходимый эпатаж, который привлекает молодежь. Галя,
не такими способами надо привлекать молодую аудиторию! При этом в быту я обязательно
могу и сам ругнутся, но только не на сцене!"
Напомним, что в июле 2014 года в России начал действовать
так называемый Закон о запрете мата – поправки к закону 53-ФЗ "О
государственном языке Российской Федерации". Согласно нововведениям, в русском языке при использовании его в
качестве государственного не разрешается применение слов, выражений (включая
нецензурную брань), которые не соответствуют литературным нормам, при показах
фильмов в прокате, проведении концертов и развлекательных мероприятий.
В случае
публичного исполнения произведения, содержащего мат, организаторы представления могут лишиться 2000–2500 рублей,
должностные лица 4000–5000 рублей, а юридические – 40000–50000 рублей.
Повторные нарушения грозят трехмесячным приостановлением деятельности.
Но этот закон регулярно нарушается – концерты группы "Ленинград"
проходят при аншлагах, а Филипп Кирров использовал мат в недавнем нашумевшем клипе не
песню "Цвет настроения синий".