Лев Лещенко стал членом жюри 11-го конкурса Детская новая волна, который в эти дни, по традиции, проходит в международном центре Артек в Крыму. С мэтром советской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.

Лев Лещенко стал членом жюри 11-го конкурса "Детская новая волна",который в эти дни, по традиции, проходит в международном центре "Артек" в Крыму. С мэтромсоветской и российской эстрады на Черноморском побережье встретился корреспондент Dni.Ru.Лев Валерьянович являет собой пример служения высокойкультуры, образец порядочности и эталон вкуса. Поэтому ему неприятно, что многие юные коллеги превращают храм искусства в балаган или притон. "Мнегрустно слышать, когда артисты матерятся на сцене. – вздыхает Лещенко. – Я неприемлю такое, даже если того требует драматургия".Лещенко выступает на профессиональной сцене в качестве солиста с 1970 года. За прошедшие годы он многое видел, но даже и его какие-то вещи мдо сих пор шокируют. "Однажды я попал в театре "Современник" на спектакль "Анархия",где материщина лилась рекой, – возмущается Лещенко. – Никому его не рекомендую!После этого у меня был серьезный разговор с Галиной Волчек. Я убеждал ее, чтоэто недопустимо, не достойно нашей сцене. А она мне в ответ заявила, чтоматерщина – это модный тренд, необходимый эпатаж, который привлекает молодежь. Галя,не такими способами надо привлекать молодую аудиторию! При этом в быту я обязательномогу и сам ругнутся, но только не на сцене!"Напомним, что в июле 2014 года в России начал действоватьтак называемый Закон о запрете мата – поправки к закону 53-ФЗ "Огосударственном языке Российской Федерации". Согласно нововведениям, в русском языке при использовании его вкачестве государственного не разрешается применение слов, выражений (включаянецензурную брань), которые не соответствуют литературным нормам, при показахфильмов в прокате, проведении концертов и развлекательных мероприятий.В случаепубличного исполнения произведения, содержащего мат, организаторы представления могут лишиться 2000–2500 рублей,должностные лица 4000–5000 рублей, а юридические – 40000–50000 рублей.Повторные нарушения грозят трехмесячным приостановлением деятельности.Но этот закон регулярно нарушается – концерты группы "Ленинград"проходят при аншлагах, а Филипп Кирров использовал мат в недавнем нашумевшем клипе непесню "Цвет настроения синий".