Камера регистратора записала на видео кадры, как в ходе дорожного конфликта велосипедист отбросил свое транспортное средство, достал огромный нож и напал на автомобиль, пытаясь добраться до сидевшего в нем человека. К счастью, стекла оказались крепкими, а водитель быстрым: улучив момент, он выбежал из машины и скрылся.

Камера регистратора одного из лондонских автолюбителей записала на видео кадры, как в ходе дорожного конфликта велосипедист отбросил свое транспортное средство, достал огромный нож и напал на автомобиль, пытаясь добраться до сидевшего в нем человека.Машина попала в дорожный затор, водитель не смог на ней уехать и беспомощно наблюдал за попытками разъяренного велосипедиста разбить окна. К счастью, стекла оказались крепкими, и напуганный мужчина, улучив момент, открыл дверь и убежал. Вскоре место происшествия покинул и велосипедист.В результате происшествия никто не пострадал, и полиция Скотленд-Ярда, комментируя инцидент, отметила, что в настоящее время ведется следствие, а велосипедист находится в розыске.