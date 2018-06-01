Полицейские проследили за его путешествием

Полицейские проследили за его путешествиемЛосенка, который гулял по Давыдовскому микрорайону в Костроме после грозы, успешно доставили в лес.Полицейские проследили, чтобы животное добралось до своей естественной среды обитания. В департаменте природных ресурсов отметили, что лосенок гуляет в окрестностях города с лета прошлого года.После прогулки в микрорайоне 30 мая сохатый вышел в грузовому порту. Правоохранители помогли ему выйти к воде. После лось переплыл реку и ушел в лес.