Белоруссия может разместить на своей территории российскую военную базу. Такое заявление в Минске сделали после того, как стало известно о возможном развертывании военной инфраструктуры США на территории соседней Польши.

Белоруссия может разместить на своей территории российскуювоенную базу. Такое заявление в Минске сделали после того, как стало известно овозможном развертывании военной инфраструктуры США на территории соседнейПольши.По словам глава МИД Белоруссии Владимира Макея, Минск хочетрасширять сотрудничество с Евросоюзом, однако необходимо уменьшатьнапряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Брюсселем, так ис Москвой. "Однако военная база США в Польше увеличит региональное"недоверие", – сказал дипломат.Макей отметил, что размещение военной инфраструктурыСоединенных Штатов на территории соседней страны якобы для защиты от"российской агрессии" может вызвать ответную реакцию со стороныМинска. Один из возможных шагов – создание российской военной базы вБелоруссии. "Нет ничего невозможного", – добавил глава внешнеполитическоговедомства.Слова Макея последовали после просочившейся в СМИ информациио намерении Польши заплатить два миллиарда долларов за размещение постояннойвоенной базы США на своей территории. Как сообщало влиятельное американскоеиздание Politico, Варшава готова нести бремя расходов на содержание объекта,чтобы сделать его менее затратным для Вашингтона.На намерение польских властей довольно резко отреагировали вМоскве. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, чтоВаршава обладает полным суверенитетом на своей территории и вольна делать то,что считает нужным. Тем не менее, добавил пресс-секретарь, Россия оставляет засобой право на ответные действия.Американцы вряд ли оставят без внимания предложение Польши.В контексте политики по "сдерживанию России" Вашингтона на протяжениипоследних нескольких лет увеличивает воинские контингенты США в Европе. Так,недавно стало известно о скорой переброске в Старый Свет 650 единиц техникивооруженных сил Соединенных Штатов. среди них – тяжелые танки М-1"Абрамс", самоходные артиллерийские установки M-109 Paladin и многоедругое.