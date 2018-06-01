Актриса Регина Мянник через два с половиной года после смерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большие неприятности, однако женщина больше не может молчать.

Актриса Регина Мянник через два с половиной года послесмерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большиенеприятности, однако женщина больше не может молчать.В программе "Прямой эфир" Регина рассказала Андрею Малахову,что ее мужа Георгия Новикова, с которым она прожила в браке десять лет, убили. Актрисабоится, что эта информация может попасть в распоряжение нехороших людей,поэтому решила сама признаться в этом с телеэкрана.Малахов добавил, что знал о случившемся, однако радиблагополучия Мянник хранил ее скелеты в шкафу. Регина считает, чтопока следствие не завершилось, не стоит говорить о деталях, о предполагаемых исполнителяхпреступления и заказчиках этого дикого кровопролития на федеральном канале. "То, что случилось после, былоужасно. Но мы не сможем обсуждать подробности, потому что уголовное деловедется", – отметила артистка. Звезда всерьез опасается за свою жизнь.Мянник находилась в Англии, когда ее супруга не стало, обэтом ей сообщили по телефону. В тот момент актриса просто "окаменела от горя". Звездадо последнего не верила в случившееся."Дети мои очень любили Геру, и он был им большим другом.Когда мы поженились, у меня уже было двое детей (сыновья Степа и Никита от первого брака с врачом). Гера был преуспевающим в своей профессии юристом. Моидети учатся в Англии почти десять лет. Когда Гера умер, ему было 38 лет", – с дрожьюв голосе рассказала звезда.Мянник призналась, что долгое время просто задыхалась от горя,но при этом не прибегала к помощи транквилизаторов и алкоголя. Немного придя всебя, артистка решила уладить кое-какие бумажные дела, связанные со смертью ссупруга. Она обнаружила, что все банковские карточки ее мужа пусты.