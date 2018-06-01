Актриса Регина Мянник через два с половиной года после
смерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большие
неприятности, однако женщина больше не может молчать.
Актриса Регина Мянник через два с половиной года после
смерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большие
неприятности, однако женщина больше не может молчать.
В программе "Прямой эфир" Регина рассказала Андрею Малахову,
что ее мужа Георгия Новикова, с которым она прожила в браке десять лет, убили. Актриса
боится, что эта информация может попасть в распоряжение нехороших людей,
поэтому решила сама признаться в этом с телеэкрана.
Малахов добавил, что знал о случившемся, однако ради
благополучия Мянник хранил ее скелеты в шкафу. Регина считает, что
пока следствие не завершилось, не стоит говорить о деталях, о предполагаемых исполнителях
преступления и заказчиках этого дикого кровопролития на федеральном канале. "То, что случилось после, было
ужасно. Но мы не сможем обсуждать подробности, потому что уголовное дело
ведется", – отметила артистка. Звезда всерьез опасается за свою жизнь.
Мянник находилась в Англии, когда ее супруга не стало, об
этом ей сообщили по телефону. В тот момент актриса просто "окаменела от горя". Звезда
до последнего не верила в случившееся.
"Дети мои очень любили Геру, и он был им большим другом.
Когда мы поженились, у меня уже было двое детей (сыновья Степа и Никита от первого брака с врачом). Гера был преуспевающим в своей профессии юристом. Мои
дети учатся в Англии почти десять лет. Когда Гера умер, ему было 38 лет", – с дрожью
в голосе рассказала звезда.
Мянник призналась, что долгое время просто задыхалась от горя,
но при этом не прибегала к помощи транквилизаторов и алкоголя. Немного придя в
себя, артистка решила уладить кое-какие бумажные дела, связанные со смертью с
супруга. Она обнаружила, что все банковские карточки ее мужа пусты.