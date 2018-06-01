Уже около года российский народ задается вопросом доколе
отечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшей
эпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа Пусть говорят и Прямой
эфир порядком надоело нашим гражданам. То и дело в Сети и не только вспыхивают
бурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещания отечественного эфира,
однако воз и ныне там.
Уже около года российский народ задается вопросом доколе
отечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшей
эпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа "Пусть говорят" и "Прямой
эфир" порядком надоело нашим гражданам. То и дело в Сети и не только вспыхивают
бурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещания отечественного эфира,
однако воз и ныне там.
С похожей проблемой столкнулись не только жители России. Подобные
"грязные" телепроекты оккупировали экраны на всем постсоветском пространстве, а
некоторые зарубежные политики даже пытаются бороться с этой нехорошей тенденцией.
К примеру, новоиспеченный министр Армении Никол Пашинян уже
озадачился проблемой нравственного оздоровления вещания в своем государстве. "Наше телевидение
понижает образовательный ценз нашего народа, например "Приоткрытые окна" (аналог
российского шоу с Андреем Малаховым. – Прим. ред.) и все тому подобное. В новой
Армении люди не должны смотреть, как кто-то копается в чужом белье. Мы никого
ничего заставлять не будем, но серьезный разговор с генеральными директорами
телекомпаний состоится", – заявил политик.
Интересно, если Пашинян выполнит свое обещание и расчистит
от скверны телевизоры армянских обывателей его примеру последуют представители
политических элит из других стран? Сможем ли мы, зрители России, требовать таких
же преобразований у себя? Мы решили выяснить, как оздоровление эфира в соседней
стране повлияет на наше с вами вещание. С этим вопросом Dni.Ru обратились к члену экспертного совета при Госдуме по развитию
информационного общества и СМИ Вадиму Манукяну.
"Да, это весьма интересный сигнал. Еще ни разу на
постсоветском пространстве лидер страны не высказывался о том, чтобы закрыть
скандальные шоу, главной целью которых является перетряхивать грязного белья
известных людей и что самое безобразное, в том числе и людей уже умерших. Если
этот прецедент в Армении все же произойдет, то я надеюсь, что это станет очень
мощным сигналом к нашему Андрею Малахову в том плане, что он со своими темами
шоу тоже однажды может надоесть и его выгонят с федерального ТВ за то, что он
долгие годы "верой и правдой" понижает образовательный ценз
российского народа", – пояснил Вадим.