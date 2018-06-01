Уже около года российский народ задается вопросом доколе отечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшей эпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа Пусть говорят и Прямой эфир порядком надоело нашим гражданам. То и дело в Сети и не только вспыхивают бурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещания отечественного эфира, однако воз и ныне там.

Уже около года российский народ задается вопросом доколеотечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшейэпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа "Пусть говорят" и "Прямойэфир" порядком надоело нашим гражданам. То и дело в Сети и не только вспыхиваютбурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещания отечественного эфира,однако воз и ныне там.С похожей проблемой столкнулись не только жители России. Подобные"грязные" телепроекты оккупировали экраны на всем постсоветском пространстве, анекоторые зарубежные политики даже пытаются бороться с этой нехорошей тенденцией.К примеру, новоиспеченный министр Армении Никол Пашинян ужеозадачился проблемой нравственного оздоровления вещания в своем государстве. "Наше телевидениепонижает образовательный ценз нашего народа, например "Приоткрытые окна" (аналогроссийского шоу с Андреем Малаховым. – Прим. ред.) и все тому подобное. В новойАрмении люди не должны смотреть, как кто-то копается в чужом белье. Мы никогоничего заставлять не будем, но серьезный разговор с генеральными директорамителекомпаний состоится", – заявил политик.Интересно, если Пашинян выполнит свое обещание и расчиститот скверны телевизоры армянских обывателей его примеру последуют представителиполитических элит из других стран? Сможем ли мы, зрители России, требовать такихже преобразований у себя? Мы решили выяснить, как оздоровление эфира в соседнейстране повлияет на наше с вами вещание. С этим вопросом Dni.Ru обратились к члену экспертного совета при Госдуме по развитиюинформационного общества и СМИ Вадиму Манукяну."Да, это весьма интересный сигнал. Еще ни разу напостсоветском пространстве лидер страны не высказывался о том, чтобы закрытьскандальные шоу, главной целью которых является перетряхивать грязного бельяизвестных людей и что самое безобразное, в том числе и людей уже умерших. Еслиэтот прецедент в Армении все же произойдет, то я надеюсь, что это станет оченьмощным сигналом к нашему Андрею Малахову в том плане, что он со своими темамишоу тоже однажды может надоесть и его выгонят с федерального ТВ за то, что ондолгие годы "верой и правдой" понижает образовательный цензроссийского народа", – пояснил Вадим.