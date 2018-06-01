Во время Международного фестиваля Книжный арсенал-2018 Петр Порошенко погладил по голове мальчика. Однако маленький украинец не обрадовался ласкам президента.

Во время Международного фестиваля "Книжный арсенал-2018" Петр Порошенко погладил по голове мальчика. Однако маленький украинец не обрадовался ласкам президента.Фото с мероприятия разместил сайт Strana.ua. Один из кадров развеселил пользователей Сети.На снимке видно как президент гладит по голове мальчика, но ребенку явно не нравится ласка. Мальчик скривил лицо и стал выглядеть сильно приунывшим.Порошенко в этот момент общался с посетителями фестиваля и не заметил реакции ребенка. Рядом с президентом находилась его супруга. Женщина сделала вид, что рассматривает книги и не замечает неловкой ситуации.Отметим, что на мероприятии украинский лидер сказал приветственное слово участникам, и прикупил несколько книг. В частности, президенту приглянулась монография Сергея Литвина "Симон Петлюра в борьбе за независимую Украину" и переиздание антологии "Украинская авангардная поэзия".