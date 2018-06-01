Мадридский Реал начал поиск главного тренер, который бы мог заменить покинувшего клуб Зинедина Зидана. Одним из вероятных преемников французского специалиста считается итальянец Массимилиано Аллегри.

Мадридский "Реал" начал поиск главного тренер, который бы мог заменить покинувшего клуб Зинедина Зидана. Одним из вероятных преемников французского специалиста считается итальянец Массимилиано Аллегри.В настоящее время Аллегри связан контрактом с "Ювентусом". Договор заканчивается в мае 2020 года. Однако "Реал" может попробовать переманить итальянца к себе, уплатив чемпионам Италии компенсацию.При этом Массимилиано Аллегри не является главной целью "королевского клуба". Мадридцы обратятся к итальянцу в случае отказа тренера английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.