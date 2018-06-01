Ситуация с арестом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского возмутительна, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Ситуация с арестом главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского возмутительна, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, комментируя обращение Вышинского к президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что РФ всегда готова оказывать помощь своим гражданам."Естественно, будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм. Сама ситуация вызывает сожаление. Возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ", — приводит слова дипломата ТАСС.Между тем, в зале суда в украинском Херсоне Вышинский заявил, что не перестал любить Украину и быть патриотом."Я хочу, чтобы те, кто работал со мной, наконец, жили спокойно", — сказал он.Вышинский также заявил, что, отказавшись от паспорта, наверняка долго не увидит места, где вырос, и тех людей, с которыми был близок.Вышинский был арестован на Украине 17 мая, его подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил его под стражей.Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что действия Киева в этой ситуации неприемлемы.Сам Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для его скорейшего освобождения. Перед этим он заявил о выходе из украинского гражданства.