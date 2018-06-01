Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва во время представления в иркутском научно-развлекательном центре Гравитация, в результате которого ожоги получили восемь юных зрителей.

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва во время представления в иркутском научно-развлекательном центре "Гравитация", в результате которого ожоги получили восемь юных зрителей.По версии следствия, во время проведения опыта произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился. Этот момент как раз и попал в объектив камеры наблюдения.Дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги. Помощь медиков потребовалась восьмерым зрителям. Больше всего, по данным СКР, пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксированы ожоги 25 процентов тела. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.Технический директор ТРК "Комсомолл", на третьем этаже которого и располагается детский клуб, и ведущие шоу задержаны и дают показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов заявил, что в момент появления спасателей "система оповещения в здании не работала, эвакуации организовано не было"."На момент прибытия пожарных подразделений торговый центр работал еще в полном объеме, система оповещения в здании включена не была. Где-то пришлось кричать: "срочно покиньте здание", охрана, к сожалению, безмолвствовала", — говорится в комментарии спасателя, размещенном на сайте регионального управления МЧС.Оказавшиеся на месте журналисты IrkutskMedia выяснили, что пожарный выход за игровой комнатой, где произошел взрыв, был неисправен — дверь оказалась заблокирована.