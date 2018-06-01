Мама одного из юных посетителей праздничного научного микс-шоу в иркутском торгово-развлекательном комплексе спасла детей, успев сорвать с них полыхающую одежду. Женщина, чей сын находился в первом ряду, оказалась первой среди взрослых зрителей, кто пришел на помощь гостям праздника в честь Дня защиты детей.

Мама одного из юных посетителей "праздничного научного микс-шоу" в иркутском торгово-развлекательном комплексе спасла детей, успев сорвать с них полыхающую одежду, сообщает Irk.ru. Женщина, чей сын находился в первом ряду, оказалась первой среди взрослых зрителей, кто пришел на помощь гостям праздника в честь Дня защиты детей.По официальным данным, в пятницу днем в детском центре на третьем этаже ТРК "Комсомолл" произошел взрыв паровоздушных смесей, в результате ожоги получили восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет. Все они были госпитализированы, состоянии двоих оценивается как средней степени тяжести."Пострадавший мальчик рассказал, что проводивший опыты мужчина дунул пламенем и все попало на детей. Воспламенилась одежда. Всех родителей перед началом опытов выпроводили из зала, кроме одной мамы. Именно она начала срывать горящую одежду и эвакуировать детей", — рассказала оказавшаяся на месте происшествия девушка.По словам продавцов расположенных в центре магазинов, пожарная сигнализация сработала только спустя 15 минут после инцидента, когда на место уже прибыли врачи. В то же время начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов заявил, что в момент появления спасателей "система оповещения в здании не работала, эвакуации организовано не было"."Они были какие-то необразованные, неуклюжие — то разбили пробирку, то еще что-то. Их нельзя было допускать. Потом просто все вспыхнуло, море огня. Мы сидели на четвертом ряду, все потом начали выбегать, конечно, испугались. Двое детей остались, я вернулась за ними, потому что даже родители убежали все. А у них даже огнетушителя не было", — рассказала мама еще одной юной посетительницы праздника.Всего из ТРК, где в результате неудачного опыта произошло легкое задымление, было выведено более полутра тысяч посетителей и сотрудников.Прокуратура Октябрьского района Иркутска начала проверку инцидента, директор комплекса сейчас дает показания.