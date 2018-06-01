В Москве орудует новый странный маньяк. Однако в этот раз одержимый преследует совсем странные цели – он кусает мужчин и женщина за конечности.

В Москве орудует новый странный маньяк. Однако в этот раз одержимый преследует совсем странные цели – он кусает мужчин и женщина за конечности.В столичном метрополитене зафиксированы уже несколько случаев нападения маньяка, которого успели прозвать "московским кусакой". Очевидцы дали примерное описание помешанного мужчины.Сообщается, что москвичей терроризирует парень азиатской внешности и возраста в 23-27 лет. Он носит бейсболку, толстовку с капюшоном и солнцезащитные очки.Маньяк подстерегает своих жертв на выходе из метро, после чего кусает мужчин и женщин за руки, плечи и спину. После этого он сразу убегает. Подтверждения информации, которую публикует Telegram-канал "Доктор прописал", на данный момент нет.Стоит отметить, что столичный "кусака" специально выбирает внешне слабых людей. Такие жертвы, вероятнее всего, не смогут дать отпор извращенцу. Известно, что некоторые пострадавшие уже сдали анализы на случай умышленного заражения инфекционными заболеваниями.Напомним, что это далеко не первый странный маньяк, который терроризирует горожан. Так, летом 2017 года полиция Москвы отчиталась о задержании 31-летнего гражданина Узбекистана, который прямо на улице облизал лицо, грудь и ягодицы молодой девушки.Инцидент случился неподалеку от станции метро "Крылатское". По словам жертвы нападения, работающей фитнес-тренером, она смогла отбиться от маньяка и вызвать правоохранителей.Преступник сразу же сбежал. Задержанный спустя четыре дня мужчина уверял, что не знает девушку и что он – девственник.