В Министерстве внутренних дел РФ не подтвердили сообщения СМИ о том, что около 1,5 миллиона российских паспортов могут быть признаны недействительными.

В Министерстве внутренних дел РФ не подтвердили сообщения СМИ о том, что около 1,5 миллиона российских паспортов могут быть признаны недействительными."Количество паспортов, имевших статус недействительных, в разы меньше заявленной цифры", — сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.В ведомстве пояснили, что госорганы и финансовые учреждения пользуются для проверки действительности паспорта единой базой (системой межведомственного электронного взаимодействия). А сервис проверки действительности паспорта на сайте МВД носит лишь информационный характер, и предоставляемые там сведения не являются юридически значимыми.Выяснить, действителен ли паспорт, можно обратившись в подразделение по вопросам миграции МВД, либо при регистрации на Едином портале госуслуг."В случае если регистрация на этом портале завершилась с отрицательным результатом или с ошибкой, гражданин может обратиться в службу технической поддержки с соответствующим заявлением", — пояснили в МВД.Ранее в СМИ появилась информация, что около 1,5 миллиона паспортов ошибочно стали недействительными из-за технической неисправности при переносе данных в единую базу. При этом сообщалось, что проверить свой паспорт можно на сайте ГУМВ МВД России в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов".